أدانت منظمة “هيومان رايتس وواتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم الانفجار الذي وقع بمستشفى في تايلاند وأسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، واصفة إياه بأنه “جريمة لا مبرر لها”.

وقال براد آدامز مدير المنظمة لشئون آسيا - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء - “إن تفجير مستشفى يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويظهر التجاهل التام لحياة الإنسان”.

وأضاف “تفجير المستشفيات لا يقتصر فقط على تعريض حياة المرضى والعاملين في المجال الطبي للخطر، ولكنه يعرقل أيضا الرعاية الطبية للكثيرين”.

ولم يتضح بعد من هو المسئول عن هذا الانفجار أو إذا كان مرتبطا بذكرى الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيا قبل ثلاث سنوات أم لا.

ويشار إلى أن المحققين قد عثروا على آثار من البطاريات والأسلاك في موقع الانفجار بمستشفى “فرامونجكوتكلاو” وهو مستشفى مملوك للجيش ومفتوح أيضا للمدنيين.