تظاهر مئات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الإثنين، شمالي قطاع غزة، رفضا لوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحركة بأنها “إرهابية”، أثناء مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الأحد.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها حركة “حماس″، في بلدة جباليا (شمال)، لافتات كتب على بعضها: “الإرهاب من يحتل الأرض ويقتل الإنسان”، و”إسرائيل هي دولة القتل”.

وقال القيادي المحلي بالحركة، محمد أبو عسكر، في كلمة له خلال المسيرة: “نخرج اليوم احتجاجًا على التصريحات الهمجية التي صرّح بها ترامب بحق حماس، واتهامها بالإرهاب”.

وأضاف: “هذا انحياز واضح للعدو (إسرائيل)، وتغطية عليه وإعطاء الشرعية له بالاستمرار بممارساته ضد شعبنا”.

وذكر أبو عسكر أن “ما يتعرض له الإسلام من حملة تشويه بإظهاره أنه دين إرهابي، مؤامرة واضحة يجب على المسلمين أن يتصدوا لها”.

وفي كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي عقدت أمس الأحد، في الرياض، قال ترامب إن “داعش والقاعدة وحزب الله وحماس يمثلون تهديدا إرهابيا للمنطقة”.

وطالب ترامب قادة الدول الإسلامية بطرد “المتطرفين” من بلدانهم.