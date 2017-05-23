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مسئولان أمريكيان يرجحان: انفجار مانشستر نفذه انتحاري
هجوم مانشيستر

مسئولان أمريكيان يرجحان: انفجار مانشستر نفذه انتحاري

2017-05-23 07:36:07
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رجح مسئولان أمريكيان فرضية الهجوم الانتحاري بحادث مانشستر في بريطانيا، حسبما نقلت وكالة “رويترز” في خبر عاجل منذ قليل.

أعلنت شرطة مانشستر البريطانية اليوم الثلاثاء، مقتل 19 شخصًا وإصابة 50 أخرين جراء حادث استهداف قاعة حفل البوب في قاعة “مانشستر”.

وكانت شرطة مانشستر قالت عبر تغريدة على صفحتها بموقع “تويتر” إن “حادثا خطيرا” وقع بمكان في مانشستر كانت الفنانة أريانا غراندي تحيي حفلا فيه، مرجحة العمل الإرهابي في الحادث.

وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي انفجارين على الأقل، وذلك أثناء حفل غنائي ضخم في قاعة الحفلات.

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