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استكمال إعادة محاكمة متهم في «خلية الزيتون».. اليوم
المتهمون في قضية خلية الزيتون ـ قضية خلية مدينة نصر

استكمال إعادة محاكمة متهم في «خلية الزيتون».. اليوم

2017-05-23 07:31:32

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون الإرهابية”.

ويواجه المتهم عدة تهم، منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

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