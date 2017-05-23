 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 07:49 صباحاً
روابط سريعة
ماي وكوربن يعلقان حملتيهما الانتخابيتين بعد اعتداء مانشستر
تيريزا ماي وكوربن

ماي وكوربن يعلقان حملتيهما الانتخابيتين بعد اعتداء مانشستر

2017-05-23 07:33:11
متابعات

قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الثلاثاء تعليق حملتيهما للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 8 حزيران/ يونيو المقبل بعد اعتداء مانشستر الذي أوقع 19 قتيلا على الاقل.

وأعلن كوربن انه اتفق مع ماي على تعليق الحملة إثر الاعتداء “حتى إشعار آخر”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “برس اسوسييشن”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3