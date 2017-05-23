قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الثلاثاء تعليق حملتيهما للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 8 حزيران/ يونيو المقبل بعد اعتداء مانشستر الذي أوقع 19 قتيلا على الاقل.

وأعلن كوربن انه اتفق مع ماي على تعليق الحملة إثر الاعتداء “حتى إشعار آخر”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “برس اسوسييشن”.