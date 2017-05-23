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اليوم.. محاكمة متهمي لجان «العمليات المتقدمة»
محكمة

اليوم.. محاكمة متهمي لجان «العمليات المتقدمة»

2017-05-23 07:29:16

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، سماع الشهود في محاكمة 3 متهمين بقضية “لجان العمليات المتقدمة”.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين، خـلال الفترة من مطلع سـنــــة 2014 وحتى 28 شهر مارس 2016 بمحافظة القاهرة قاموا بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

واتهمت النيابة المتهمين أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

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