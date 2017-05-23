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بالصور.. تغيير جديد لكسوة الكعبة المشرفة
كسوة الكعبة

بالصور.. تغيير جديد لكسوة الكعبة المشرفة

2017-05-23 07:27:51
متابعات

استبدلت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، الحلقات الفضية على رخام شاذروان الكعبة المشرفة، والمثبتة للكسوة، ووضعت حلقات أخرى ذهبية.

وبلغ إجمالي عدد الحلقات التي تم استبدالها 57 حلقة، موزعة على أضلاع الكعبة المشرفة، كما تم الانتهاء أيضًا من تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة، المهندس أمجد الحازمي: “الأعمال تمت بإشراف مسئولي رئاسة الحرمين”.

كسوة الكعبة

كسوة الكعبة

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