بالصور.. تغيير جديد لكسوة الكعبة المشرفة2017-05-23 07:27:51
استبدلت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، الحلقات الفضية على رخام شاذروان الكعبة المشرفة، والمثبتة للكسوة، ووضعت حلقات أخرى ذهبية.
وبلغ إجمالي عدد الحلقات التي تم استبدالها 57 حلقة، موزعة على أضلاع الكعبة المشرفة، كما تم الانتهاء أيضًا من تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.
وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة، المهندس أمجد الحازمي: “الأعمال تمت بإشراف مسئولي رئاسة الحرمين”.
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