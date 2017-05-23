تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين بقضية “لجنة المقاومة الشعبية”.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعين، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة”، وأنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.