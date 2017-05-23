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ننشر أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري

2017-05-23 06:38:22
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.08
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 3 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 4 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 5 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
بنك قناة السويس 18.05 18.15 6 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 17 ساعة
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المركزى المصرى 18.02 18.13 13 ساعة
بنك عودة 18.02 18.12 17 ساعة
البنك المصرى الخليجى 18.01 18.11 16 ساعة
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 11 ساعة
المصرف المتحد 18.00 18.10 14 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهرين
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.10 17 ساعة
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.00 18.10 18 ساعة
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
بنك القاهرة 17.95 18.05 15 ساعة
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