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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

2017-05-23 06:08:26
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 719 إلى 721
عيار 22 659 إلى 661
عيار 21 629 إلى 631
عيار 18 539 إلى 541
عيار 14 419 إلى 421
عيار 12 359 إلى 361
الاونصة 22,356 إلى 22,428
الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048
الكيلو 718,857 إلى 721,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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