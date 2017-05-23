أكد أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، أن التعديل ينص على أنه يمكن للأب أو الأم تسجيل المولود في أي مكتب صحة، وليس مكتب الصحة التابع له فقط، كما هو موجود في القانون القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المذاع على شاشة “دريم” أن القانون كان به مادة تُجيز للأم تسجيل ابنها بمفردها طالما لديها قسيمة زواج، مشيرًا إلى أن بعض مكاتب الصحة ترفض ذلك، وفي القانون سيتم وضع تعديل لمعاقبة من يمتنع عن ذلك.