أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي لا يجب أن يغير السياسة النقدية الخاصة به كل عدة شهور، ولكن يجب أن يضع سياسات عامة يسير في ضوئها.

وقال في حواره ببرنامج “حلقة الوصل” المذاع على شاشة “أون لايف” إن “استهداف التضخم هو هدف أساسي للسياسة النقدية، وقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في الإيداع والاقتراض بين البنك المركزي والبنوك، له آثار سلبية كبيرة للغاية”.