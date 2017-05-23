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تحذير بوجود "قنبلة" يُخلي مطار سويدي
عبوة ناسفة محدث صوت قنبلة

تحذير بوجود "قنبلة" يُخلي مطار سويدي

2017-05-23 03:49:38
كتب - وكالات

أفادت وكالة أنباء تي.تي السويدية المحلية بأن السلطات أخلت مطارا خارج مدينة غوتنبيرج غرب البلاد بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.
وعلق المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الاستعلامات تحتوي على متفجرات.
وأكد أندريش بورلس المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار لوكالة الأنباء “أعلنّا عن الحقيبة ولم يأت أحد لاستلامها. أظهر فحص بعد ذلك إشارات على أنها قد تحتوي على متفجرات”.

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