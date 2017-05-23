أكد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الجميع تابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقدت في الرياض بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن كل كلمة صرح بها السيسي كانت لها معنى كبير.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ” انفراد”، على شاشة “العاصمة”، إن الإرهاب المتواجد في ليبيا والعراق واليمن، وكذلك مصر يعملون داخل حلقات متصلة ببعضها، مشددًا على ضرورة التعرف على هوية الإرهابيين ومن يقف وراء دعمهم بالأسلحة والأموال.

ولفت إلى أن بعض الإرهابيين يقوموا بتهريب أثار الدول، ويتعاقدوا مع سيارات “تويتا”، مستطردًا :” ، السلاح الموجود في سوريا وليبيا أكثر من عدد السكان ، مين اللي عاوز يخرب بترول ليبيا والعراق”.