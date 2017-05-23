تحدثت الفنانة ريم البارودي عن أسباب “النيو لوك” الذي قامت به، والتغير الذي طرأ عليها بشكل لفت أنظار الجمهور.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صبايا الخير على شاشة النهار أنها كانت تقليدية جدا، وتخاف من التغيير بشكل كبير ولذلك كانت تحافظ على ستايل ملابسها بشكل جعلها “قديمه”.

ولفتت ريم، إلى أنها اتخذت قرار منذ عام أن تقوم بتغيير طريقة حياتها وتفكيرها، وألا تخاف من التغيير، إضافة إلى أنها بدأت في عمل “ريجيم” وممارسة الرياضة للحفاظ على تناسق جسمها.

وقالت ريم، أن الجسم المليان لم يعد موضة، حتى سيدات البيوت الأن يحاولن أن يلتزمن بنظام غذائي يحافظ على قوامهن، لافتة إلى أنها قررت أن تعتني بجسمها خاصة وأنها تعاني من زيادة الوزن باستمرار، قائلة:«أنا وصلت لمرحلة إني مبقتش ألاقي مقاساتي، والتخن أخرني كتير فشغلي».