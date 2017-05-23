 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 03:56 صباحاً
روابط سريعة
ريم البارودي: الجسم المليان لم يعد موضة
ريم البارودي

ريم البارودي: الجسم المليان لم يعد موضة

2017-05-23 03:41:01
كتب - متابعات

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن أسباب “النيو لوك” الذي قامت به، والتغير الذي طرأ عليها بشكل لفت أنظار الجمهور.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صبايا الخير على شاشة النهار أنها كانت تقليدية جدا، وتخاف من التغيير بشكل كبير ولذلك كانت تحافظ على ستايل ملابسها بشكل جعلها “قديمه”.

ولفتت ريم، إلى أنها اتخذت قرار منذ عام أن تقوم بتغيير طريقة حياتها وتفكيرها، وألا تخاف من التغيير، إضافة إلى أنها بدأت في عمل “ريجيم” وممارسة الرياضة للحفاظ على تناسق جسمها.

وقالت ريم، أن الجسم المليان لم يعد موضة، حتى سيدات البيوت الأن يحاولن أن يلتزمن بنظام غذائي يحافظ على قوامهن، لافتة إلى أنها قررت أن تعتني بجسمها خاصة وأنها تعاني من زيادة الوزن باستمرار، قائلة:«أنا وصلت لمرحلة إني مبقتش ألاقي مقاساتي، والتخن أخرني كتير فشغلي».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3