أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وقالت “سيدة ” في التقرير المذاع ببرنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم” قائلة: “أقسم بالله ناس بتاكل الفراخ وأنا والله مش قادرة أشتري العضم، وكيلو الهياكل بـ15 جنيهًا”.

بينما قال أحد المواطنين: “أنا معايا 7 عيال ومش لاقي آكل، ومديون، والفقير بقى بيدفن ومفيش حاجة في إيده، والحكومة بتدفن عليه، سيبونا بس نعيش”.