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شاهد.. سيدة: "والله العظيم مش قادرة أشتري عضم"
الفقراء

شاهد.. سيدة: "والله العظيم مش قادرة أشتري عضم"

2017-05-23 03:43:04
كتب - متابعات

أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وقالت “سيدة ” في التقرير المذاع ببرنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم” قائلة: “أقسم بالله ناس بتاكل الفراخ وأنا والله مش قادرة أشتري العضم، وكيلو الهياكل بـ15 جنيهًا”.
بينما قال أحد المواطنين: “أنا معايا 7 عيال ومش لاقي آكل، ومديون، والفقير بقى بيدفن ومفيش حاجة في إيده، والحكومة بتدفن عليه، سيبونا بس نعيش”.

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