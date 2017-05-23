قالت قناة “سكاي نيوز”، في خبر عاجل على شريطها الإخباري، إن ضحايا انفجار “الحفل الغنائي” بمدينة مانشستر، ما بين 20 إلى 30 شخصًا، كانوا ممددين على الأرض عقب الانفجار.

واستهدف انفجار حفلًا غنائيًا بمدينة مانشستر، وأفادت الشرطة البريطانية، أنه أسفر عن 20 قتيلًا و100 جريح، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.