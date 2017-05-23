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20 قتيلا وأكثر من 100 جريح في انفجار مانشستر
انفجار بانجلترا

20 قتيلا وأكثر من 100 جريح في انفجار مانشستر

2017-05-23 03:26:27
كتب - متابعات

قالت قناة “سكاي نيوز”، في خبر عاجل على شريطها الإخباري، إن ضحايا انفجار “الحفل الغنائي” بمدينة مانشستر، ما بين 20 إلى 30 شخصًا، كانوا ممددين على الأرض عقب الانفجار.
واستهدف انفجار حفلًا غنائيًا بمدينة مانشستر، وأفادت الشرطة البريطانية، أنه أسفر عن 20 قتيلًا و100 جريح، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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