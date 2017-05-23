أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يستمر لمدة ثلاث سنوات، ليكون مظلة لحماية دائمة ومستقرة للدخول والخروج منها بيسر.

وقالت في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”، إن عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وصل إلى مليون أسرة، منهم 89% من السيدات، و11% رجال.

ولفتت وزيرة التضامن إلى استحداث آلية للتظلم وتقديم شكاوى للمستفيدين من البرنامج، وتعمل الوزارة على حل تلك المشكلات ووضعها في عين الاعتبار.