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خيري رمضان لشريف إسماعيل: المريض حينما يتوجع لن يسمع حديثك
الاعلامي خيري رمضان

خيري رمضان لشريف إسماعيل: المريض حينما يتوجع لن يسمع حديثك

2017-05-23 03:33:54
كتب - متابعات

هاجم الإعلامي خيري رمضان، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسبب تصريحاته الخاصة بأن الأسعار ستشهد تراجعًا وستنجح، وأن الحكومة ستنجح في ضبط الأسعار، قائلًا: “كل كلامك عن أشياء مستقبلية، والمريض حينما يتوجع لن يسمع حديثك”.

وقال في برنامجه “آخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار”، أنه يجب استحداث روشتة علاجية بدلًا من ترحيل “الأماني والأحلام”، وذلك بالنزول إلى أرض الواقع، متابعًا: “هناك فارق بين الذين يحلمون بالنجاح ومن يعمل على تحقيقه”.

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