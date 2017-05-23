أكد الدكتور أحمد شعرواي، محافظ الدقهلية، أنه افتتح أمس معارض “أهلًا رمضان، وأطمئن من الجمهور وليس من العارضين على رضاهم التام على الأسعار، وقام بتغيير الأسعار التى اعترض عليها.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة”، مساء الإثنين، إن هذه المعارض متواجده في 5 مراكز من ذوي الكثافة السكانية، منوهًا أن هناك منافذ للقوات المسلحة بكافة مراكز المحافظة وبعض القري، وسلاسل تابعة لبعض الجمعيات، بإجمالي 330 منفذ بالإضافة لـ 5 معارض أهلًا رمضان التى تعمل لأخر رمضان.