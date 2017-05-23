نعى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور شريف حتاتة، عضو مجلس أمناء الحزب، مشيرًا إلى أن الكثيرين من كتاب مصر والوطن العربي، بل والعالم الخارجى سيجدون صعوبة كبيرة فى وداع مفكر، وكاتب وروائي، وطبيب، ومناضل سياسى وناشط حزبى، بحجم حتاتة.

وأضاف الحزب فى بيان له أن حتاتة كان بكل صفة من هذه الصفات علمًا ورمزًا، يتحرك فى هدوء وثقة، ويدفع بالأعمال الكبيرة والصغيرة بنفس الهمة العالية والحماس الذى عرفناه عنه، فقد عاش حياة السجن مرات، وكتب ذكريات السجون وعن عالم الطب الذى خدم فيه بعد تخرجه من كلية طب قصر العينى، وعمل فى الحركة الشيوعية المصرية مخلصا فى عمله حتى أنه تخلى عن الطب من أجل خدمة حركة الثورة والتغيير فى مصر.

وأشار البيان إلى أن حتاتة كتب عشرات القصص والروايات والتى كان آخرها “رقصة أخيرة قبل الموت”، ووقف إلى جانب قضايا المرأة والشباب والفكر الحديث بكل قوته. كما كان سندًا قويًا لكل حركة للتحرر فى مصر، حركة الثقافة الوطنية، والتنظيمات الثقافية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه سارع بدعم مبادرة إقامة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منذ الشروع فى تأسيسه أثناء ثورة يناير 2011. وبذل الكثير من أجل قضايا الاشتراكية والتغيير الاجتماعي، وتحديث المجتمع كشاب شديد الحيوية وهو يجاوز التسعين.

تقدم حزب التحالف الشعبي بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، والجماهير التى عرفته سياسيًا وأديبًا، مؤكدا تعهد قواعد الحزب وقياداته أن تُبقى على اسم شريف حتاتة فى مقدمة تخليد من خدموا الجماهير فى مصر كما خدم الحزب والحركة الاشتراكية على مدى عمره الثرى بالعطاء.