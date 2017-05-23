أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 3 قتلى وعشرات المصابين في الانفجار الذي وقع في مدينة مانشسر ببريطانيا.

ولفت في برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي” الفضائية، أن هناك انفجارين وقعا في مسرح خلال حفل للفنانة الأمريكية أريانا جراندي.

واستكمل “أديب”: “الحادث أسفر عن ثلاثة قتلى ويبدو الموضوع كبير، وقوات الإرهاب نزلت في الشوارع”.