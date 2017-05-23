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إلغاء حكم حبس أحمد ناجي وإعادة محاكمته
الصحفي احمد ناجي

إلغاء حكم حبس أحمد ناجي وإعادة محاكمته

2017-05-23 02:01:23
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قضت محكمة النقض المصرية، بقبول طعن الروائي المصري أحمد ناجي، وإلغاء حكم حبسه عامين، وإعادة محاكمتة أمام دائرة أخرى.

كانت المحكمة أصدرت حكماً في 20 فبراير الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجي، الصحافي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادر من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع.

وقررت المحكمة حبس ناجي سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.

وكان ناجي نشر في جريدة أخبار الأدب في عددها رقم 1097 فصلاً من رواية بعنوان “استخدام الحياة” صدرت في وقت لاحق عن دار التنوير.

وقالت النيابة، في بيان الإحالة، إن ناجي “نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكاً لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء”.

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