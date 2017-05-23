 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 02:25 صباحاً
روابط سريعة
يُسرا: الحاجة ياسمين قيمة عظيمة في حياتنا.. والأخيرة ترد: الفنانة تواظب على الصيام في غير رمضان
يسرا

يُسرا: الحاجة ياسمين قيمة عظيمة في حياتنا.. والأخيرة ترد: الفنانة تواظب على الصيام في غير رمضان

2017-05-23 02:09:44
كتب - متابعات

أكدت الفنانة الكبيرة يُسرا، أن الحاجة ياسمين الحصري، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، تُعد قيمة وقامة عظيمة في حياتنا، قائلة لها: “انتي حبيببتي.. وغلاوتك عندي كبيرة يا حاجة ياسمين”.
وأضافت يُسرا خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أنها خرجت تحديدًا من تصوير المسلسل الجديد الذي يُعرض في شهر رمضان، للاتصال بالحاجة ياسمين الحصري، أثناء ظهورها على الشاشة.
وعن مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه على قناة دي إم سي، أوضحت الفنانة يُسرا، أن المسلسل يحتوي على مشاعر شجن ووجع ولحظات جميلة، قائلة: “هذا المسلسل حدوتة جميلة.. ويارب يعجب كل الناس”.
من جهتها، قالت الحاجة ياسمين الحصري، إن الفنانة الكبيرة يُسرا، خلوقة بمعنى الكلمة، وأنها دائمًا ما تُواظب على الصيام أيضًا في غير شهر رمضان الكريم، مدللة على ذلك: “رأيتها تصومُ في ليلة النصف من شعبان العام الماضي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3