أكدت الفنانة الكبيرة يُسرا، أن الحاجة ياسمين الحصري، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، تُعد قيمة وقامة عظيمة في حياتنا، قائلة لها: “انتي حبيببتي.. وغلاوتك عندي كبيرة يا حاجة ياسمين”.

وأضافت يُسرا خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أنها خرجت تحديدًا من تصوير المسلسل الجديد الذي يُعرض في شهر رمضان، للاتصال بالحاجة ياسمين الحصري، أثناء ظهورها على الشاشة.

وعن مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه على قناة دي إم سي، أوضحت الفنانة يُسرا، أن المسلسل يحتوي على مشاعر شجن ووجع ولحظات جميلة، قائلة: “هذا المسلسل حدوتة جميلة.. ويارب يعجب كل الناس”.

من جهتها، قالت الحاجة ياسمين الحصري، إن الفنانة الكبيرة يُسرا، خلوقة بمعنى الكلمة، وأنها دائمًا ما تُواظب على الصيام أيضًا في غير شهر رمضان الكريم، مدللة على ذلك: “رأيتها تصومُ في ليلة النصف من شعبان العام الماضي”.