كشفت الحاجة ياسمين الحصري، عن استعدادات مسجد الحصري الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، لاستقبال شهر رمضان الكريم، قائلة: “نُعطر فرش المسجد بأكمله الموكيت، حتى يَشعر المُصلين بطمأنينة وخشوع”.

وعن قرار وزير الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في المساجد، أوضحت الحصري، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن هذا القرار يَشمل الزوايا الصغيرة فقط، قائلة: “من الضروري تواجد مكبرات الصوت في المساجد الكبيرة مثل مسجد الشيخ الحصري، لأن هناك أناسًا تُصلي خارج المسجد بسبب الإزدحام.. وأظن أنهم سيغضوا الطرف عن المساجد الكبيرة لهذه الأسباب”.

ودعت الشعب المصري بشحن قلوبهم بالخير والبركة، طالما نحن دائمًا ما نواظب على شحن الهاتف المحمول، لافتة إلى السنة المئوية للشيخ محمود خليل الحصري، ستكون خلال شهر سبتمر القادم.

واختتمت حديثها، بأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها، وأنْ يُصلح حال مصرَ، وحال الأمة العربية والإسلامية.