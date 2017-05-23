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هذه رسالة الحاجة ياسمين الحصري للفنانيين
الشيخ الحصري

هذه رسالة الحاجة ياسمين الحصري للفنانيين

2017-05-23 01:27:49
كتب - متابعات

قالت الحاجة ياسمين الحصري، إنها تَرى الخير في كل الناس، وإنه يَجبُ علينا أنْ نُحسن الظن ببعض، مضيفةً أن قدوتها بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابي أبو بكر الصديق، رضي الله عنه وأرضاه.
وأضافت الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن إذاعة الراديو كانت تُمثل للشعب شئٌ مهمٌ للغاية في شهر رمضان الكريم، وأن الناس تتمنى أن يكون رمضان طوال السنة.
وأوضحت الحصري، أنها كانت من جيل محظوظ، بسبب أنها سَمعت وتعلمت من جميع العلماء مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، لكونها كانت تستمتع بتفسير آية “وعبادُ الرحمنِ الذينَ يَمشونَ على الأرضِ هونَا”، من فضيلة الشيخ الشعراوي.
وكشفت الحصري أنها تتفرغ للعبادة فقط في رمضان، وتُشاهد المسلسلات بعد انتهاء هذا الشهر الفضيل، قائلة: “شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والعتق من النار”.
واقترحت الحصري: “على نجوم الفن المشاركين في الأعمال الدرامية في رمضان، بأنْ يُخفضوا أسعارهم، لأننا نسمع عن فسخ خطوبة بسبب عدم استطاعة والدها على شراء بوتوجاز لابنته وما إلى ذلك”، قائلة: “هناك أولويات عند الناس، أبرزها الاهتمام بالصحة والتعليم”.

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