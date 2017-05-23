رأى الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمتلك قدر كبير من الكاريزما التي تجعل من الصعب إيجاد منافس لها.

وقال في حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على شاشة إكسترا نيوز، إن أخطاء الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أغضبت الكثير من المؤيدين للسيسي، موضحًا أنه يمكن عقب جولتين رئاسيتين أي بمرور ثمان سنوات من الآن أن تبرز وجوه جديدة.

ولفت إلى أهمية أن يتخذ السيسي خطوة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أنه عمل كثيرًا على تحريك ضمائر أصحاب المليارات في مصر، ولم يستجيبوا؛ لذا عليه أن يفرض المزيد من الضرائب التصاعدية لزيادة موارد الدولة.