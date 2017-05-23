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برلمانية: "الحكومة غلبت الريان"
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

برلمانية: "الحكومة غلبت الريان"

2017-05-23 01:44:08
كتب - متابعات

فتحت رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة بورسعيد، النار على محافظ بورسعيد بعد أن طردها في أحد المرات من ديوان عام المحافظة، وأن رئيس مجلس النواب طالبه بأن يُحسن من معاملته لها.

وقالت خلال حوارها ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة العاصمة إن الحكومة غلبت “الريان” وشركات النصب في جميع مشاريع الإسكان سواء التعاوني أو الاجتماعي.

وأردفت “اجتمعنا كأعضاء مجلس نواب وقررنا اتخاذ موقفًا واحدا”، مشددة على أن المواطنين اشتروا الوحدات السكنية، وبعد أربع سنوات لم تستلمهم الحكومة إعطائهم الوحدات الخاصة بهم.

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