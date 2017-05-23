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تعرف على أسباب رفع سعر المياه
قطع المياه

تعرف على أسباب رفع سعر المياه

2017-05-23 01:13:25
كتب - متابعات

أعلن خالد جمعة، مدير عام التحليل الاقتصادي ومؤشرات الأداء بالشركة القابضة لمياه الشرب، عن أن وزير الإسكان وافق على زيادة سعر المياه، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون وفقًا لتقسيمة الشرائح ولن تضر محدودي الدخل.

وقال في حواره ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على شاشة “صدي البلد”، إن تكلفة متر المياه 2.25 قرش وأعلى شريحة 2.15 قرش بعنى أن جميع الشرائح أقل من التكلفة، لافتًا إلى أن سعر الفاتورة سينخفض بعد إقرار زيادة سعر المياه.

ولفت إلى أن الشركة حققت خسائر العام الماضي تقدر بـ2 مليار جنيه، مضيفًا: “الحكومة طالبتنا بتغطية التكاليف والدولة قامت بدعم الشركة”.

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