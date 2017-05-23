 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 12:57 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
سماع دوى انفجار بمحيط "مانشستر أرينا" فى بريطانيا
انفجار بانجلترا

سماع دوى انفجار بمحيط "مانشستر أرينا" فى بريطانيا

2017-05-23 00:25:41

ذكر شهود عيان اليوم الثلاثاء، أنهم سمعوا دوي انفجار قوي بمحيط قاعة احتفالات مانشستر أرينا في بريطانيا، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3