"المالية": 4 تريليون جنيه الناتج المحلي بالموازنة الجديدة2017-05-23 00:17:19
قدر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو 106ر4 تريليون جنيه مقابل 246ر3 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2016 / 2017.
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية “الاثنين”، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 6ر4% خلال 2017 / 2018 ، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ ٦ %على المدى المتوسط مـع تمتـع هـذا النمـو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.
ومن المستهدف أن يتم خفض معـدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين ١١ -١٢% خـلال العـام المـالي 2017 / 2018 كخطوة نحو خفضه دون الـ١٠ %على المـدى المتوسـط، حيث يتطلـب تحقيـق مستهدف البطالة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ خلق نحو ٧٥٠ ألـف فرصـة عمـل لخفض معدل البطالة من 4ر12% خلال الربع الأخير من عـام ٢٠١٦ إلـى نحـو 5ر11% في 2017 / 2018.
وأوضح البيان أنه بالفعل بدأت معدلات النمو بالتزايد منذ العام المالي 2014/ 2015 لتحقـق 4ر4 %مقابل متوسط معدل نمو بلغ نحو 1ر2% خلال الثلاثة سنوات السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المـالي ٢٠١٥ /٢٠١٦ لتحقـق 3ر4 %في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واسـتمرار تأثر قطاع السياحة سلبا على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسـية والظـروف المحيطة بالمنطقة العربية.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT