قدر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو 106ر4 تريليون جنيه مقابل 246ر3 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2016 / 2017.

وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية “الاثنين”، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 6ر4% خلال 2017 / 2018 ، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ ٦ %على المدى المتوسط مـع تمتـع هـذا النمـو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.

ومن المستهدف أن يتم خفض معـدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين ١١ -١٢% خـلال العـام المـالي 2017 / 2018 كخطوة نحو خفضه دون الـ١٠ %على المـدى المتوسـط، حيث يتطلـب تحقيـق مستهدف البطالة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ خلق نحو ٧٥٠ ألـف فرصـة عمـل لخفض معدل البطالة من 4ر12% خلال الربع الأخير من عـام ٢٠١٦ إلـى نحـو 5ر11% في 2017 / 2018.

وأوضح البيان أنه بالفعل بدأت معدلات النمو بالتزايد منذ العام المالي 2014/ 2015 لتحقـق 4ر4 %مقابل متوسط معدل نمو بلغ نحو 1ر2% خلال الثلاثة سنوات السابقة، إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المـالي ٢٠١٥ /٢٠١٦ لتحقـق 3ر4 %في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واسـتمرار تأثر قطاع السياحة سلبا على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسـية والظـروف المحيطة بالمنطقة العربية.