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سفير مصر بتونس يحضر مباراة الزمالك مع أهلي طرابلس
الزمالك

سفير مصر بتونس يحضر مباراة الزمالك مع أهلي طرابلس

2017-05-23 00:15:03

يحضر نبيل حبشي سفير جمهورية مصر العربية فى تونس، مباراة نادى الزمالك مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا والتي تقام اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة صفاقس التي تبعد حوالى ٣٥٠ كم من العاصمة تونس.

وكان السفير حبشي، قد أوفد أحد الدبلوماسيين للتواجد بصفاقس إبتداء من أمس لتذليل أية عقبات قد يواجهها الفريق في استعداداته للقاء الأهلى الليبي.

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