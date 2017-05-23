قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك دعوى قضائية طالبت رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، وجاء في نص الدعوى بأن نجل “الدكروري”، يوسف يحي راغب الدكروري، تم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أن الدعوى أكدت أن تعيين نجل الدكروري بتقدير جيد يتنافى مع مع مباديء النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق.

وأشار إلى أن مجلس الدولة رد على تلك الدعوى بأن نجل المستشار دكروري حاصل بالفعل علي تقدير مقبول، ولكن تعيينه كان بتوقيت سابق عن تعديلات القانون الذي اشترط الحصول علي تقدير “جيد” وما فوقه كـ”شرط للتعيين” بالهيئات القضائية.

وتابع :” يعني ليه تقدير جيد ، ليه ميكونش تقدير جيد جدا من يُقبل بالقضاء ، ليه محطش في مؤسسات الدولة أفضل ابنائها ، هل لازم يبقى ابن المستشار يبقى مستشار وابن الدكتور دكتور ، لية توارث المهن بهذه الطريقة”.