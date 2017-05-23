قالت الحاجة ياسمين الحصري، إن منزل الشيخ محمود خليل الحصري، في شهر رمضان الكريم، يتفرغ للعبادة فقط، لكونه موسم حصاد الخير، وإن بيت العائلة يَجتمع في هذا الشهر.

وأضافت الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن والدتها كانت تُؤكد أن أهم شئ في شهر رمضان الكريم هو الصدقات، قائلة: “عندما كانت تمرض والدتها كانت تُسارع بالصدقات”.

وتابعت الحصري أن قارئ القرآن في الدار الآخرة يكون مع الكرام البررة، وأن هذا الشهر الفضيل ليس مباراة في الكم وإنما في تدبر كلمات القرآن الكريم، قائلة: “هذا الشهر هو شهر الأخلاق الحميدة”.

وأوضحت الحصري أنه: “يجب على الناس في هذا الشهر الفضيل بالرجوع لقرآة القرآن الكريم، في الوقت الذي نقرأ فيه بتمعن القرآن”، قائلة: “الصيام صفاء للنفس.. ومناسبة لمضاعفة الحسنات”.