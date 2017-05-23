 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 12:52 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
وكيل "صحة النواب": لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي
الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرا‎ر

وكيل "صحة النواب": لا بديل أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي

2017-05-23 00:02:16

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع بعض النواب اليوم تطرق للوضع الاقتصادي التي يُعاني منها المصريين وخاصة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الحكومة تبنت الكثير من المبادرات من خلال زيادة السلع المطروحة للمواطنين.

وأضاف “أبو العلا”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن الحكومة وعدت بزيادة منافذ البيع بسعر بسيط للمواطنين وكذلك وصول المنتج للمستهلك بشكل مباشر، كما تترك الاجتماع لمزيد من الموضوعات التي تمس المواطن المصري يوميًا.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن النواب نقلوا نبض الشارع للحكومة، موضحًا أنه لا بديل سوى الإصلاح الاقتصادي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3