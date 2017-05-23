حذر خبراء في قطاع السيارات من تردى حالة سوق السيارات في مصر وتراجع المبيعات جراء قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة اﻷساسية على الجنيه، ووصفوا القرار بالصدمة للسوق.

وأكدت شركات السارات فى رصد لردود أفعالها، أن الخطوة تستهدف سحب القوة الشرائية ومدخرات الأفراد، الراغبين فى شراء عقارات أو سيارات أو ذهب مقابل الحصول على فائدة مجزية تصل إلى 20%.

وأعرب البعض عن أن مخاوفهم من مساهمة قرار المركزى فى تعطل السوق كلياً، خاصة وأن السوق بات يعانى من تكدس كبير للمخزون يعجز الوكلاء عن تصريفه.

وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء لادا وبى واى دى، إن قرار سعر الفائدة سيؤدى إلى مزيد من التدهور لقطاع السيارات، والذى يعانى الوفاة بعد إحجام المستهلك عن الشراء وتكدس المخزون لدى ودلاء وموزعى السيارات.

وأوضح أن قطاع صناعة وتجميع السيارات هو الأكثر تضرراً من قرار زيادة سعر الفائدة، فى ظل اعتماد بعض المصنعين على الإقتراض فى تجميع طرازات جديدة أو تعديل الطرازات الحالية وفقاً لتعليمات الشركة الأم، واصفاً تلك الخطوه بالسيئة للغاية.

وأما عن تداعيتها على المستوردين، فتوقع ألا تسفر تلك الخطوة عن إحداث زيادة جديدة فى الأسعار خلال المدى الزمنى القصير لعدة أسباب من أهمها تكدس المخزون لدى الوكلاء، وإحجام المستهلك عن الشراء، وخشية وكلاء وموزعى السيارات من أن تسفر أى وزيادة فى الأسواق فى توقف عمليات البيع تماماً، راهناً الزيادات الجديدة باستيراد كميات جديدة بعد نفاذ المخزون.

ونقلا عن البورصة، قال خالد سعد عضو مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، ومدير عام شركة بريليانس مصر، إن أغلب عملاء قطاع السيارات يعتمدون على القروض لتمويل شراء سيارتهم الجديدة، وزيادة الفائدة ستنعكس سلباً على البيع.

وأضاف: «30% من العملاء فقط يقومون بعمليات الشراء المباشرة، لكن النسبة الأكبر تشترى عبر القروض.. والقرار سيتسبب فى هبوط مبيعات السيارات أكثر مما هى عليه حالياً».

وتابع: قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الودائع والقروض، يصب فى صالح المواطن الراغب فى الادخار، لكن القرار لن يخدم من يريد الاستثمار خاصة بقطاع السيارات.

وكانت مبيعات السيارات قد انخفضت خلال العام الماضى بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2015، حيث شهد السوق بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة فى العام قبل الماضى.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع الطلب على وحدات «الملاكى» بنسبة 27%، مسجلاً بيع 141.9 ألف سيارة، مقابل 195.5 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2015.

كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس، مقابل 32.5 ألف أتوبيس، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.

وأبدى أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قلقه من تأثير قرار رفع الفائدة على قطاع السيارات خاصة فى ظل التراجع الشديد فى مبيعات القطاع منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.

وقال إن القطاع يعانى من زيادة الجمارك، والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وأى زيادة جديدة فى تكاليف الإنتاج تؤثر بشكل قوى.

وطالب أبوالمجد، بتقديم قروض ميسرة لراغبى شراء السيارات ويرى أن الفائدة الجديدة ستعصف بالقطاع وتزيد من معاناته أكثر مما هو عليه، وقال «لم يعد بمقدور المواطنين شراء سيارات جديدة،

وأصبح البديل اللجوء إلى السيارات المستعملة والتى لا تنعش حركة التجارة على غرار شراء وترخيص سيارة جديدة».