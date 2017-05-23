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هيئة الكتاب تنعى شريف حتاتة
الكاتب شريف حتاتة

هيئة الكتاب تنعى شريف حتاتة

2017-05-23 00:57:33
محيط - سميرة سليمان

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيان، الدكتور شريف حتاتة الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 94 عام .

والدكتور شريف حتاتة طبيب وكاتب  ، ولد فى 13 سبتمبر 1923 ، وله العديد من الأعمال الأدبية والسياسية وأدب الرحلات ، حيث كان أحد أبرز مفكرى وكتاب التيار اليسارى.

ومن أعماله الروائية _ العين ذات الجفن المعدن_ الهزيمة_ الشبكة _ قصة حب عصرية - نبض الأشياء الضائعة_ عمق البحر_ عطر البرتقال الأخضر_ ابنة القومندان - الوباء- رقصة أخيرة قبل الموت ، ومن كتاباته السياسية فكر جديد في اليسار – فكر اليسار وعولمة رأس المال – العولمة والإسلام السياسى ، وغيرها من المؤلفات .

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