نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيان، الدكتور شريف حتاتة الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 94 عام .

والدكتور شريف حتاتة طبيب وكاتب ، ولد فى 13 سبتمبر 1923 ، وله العديد من الأعمال الأدبية والسياسية وأدب الرحلات ، حيث كان أحد أبرز مفكرى وكتاب التيار اليسارى.

ومن أعماله الروائية _ العين ذات الجفن المعدن_ الهزيمة_ الشبكة _ قصة حب عصرية - نبض الأشياء الضائعة_ عمق البحر_ عطر البرتقال الأخضر_ ابنة القومندان - الوباء- رقصة أخيرة قبل الموت ، ومن كتاباته السياسية فكر جديد في اليسار – فكر اليسار وعولمة رأس المال – العولمة والإسلام السياسى ، وغيرها من المؤلفات .