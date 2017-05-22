بكري عن "تيران وصنافير": لن نفرط في أي شبر.. ونثق في السيسي

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على اجتماع رئيس الحكومة اليوم المهندس شريف إسماعيل، مع بعض النواب ، موضحًا أن الاجتماع تطرق لتجاهل الحكومة لطلبات النواب، وهذا سيحرجهم أمام دوائرهم الذين انتخبوهم كأعضاء في المجلس.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن النواب طالبوا الحكومة بضرورة التواصل مع النواب والسعي لحل مشاكلهم وتنفيذ مطالبهم ، موضحًا أن اجتماع مجلس الوزراء مع البرلمان تناول أيضًا العلاقات المصرية السعودية واتفاقية “تيران وصنافير”.

وأشار عضو مجلس النواب، إن أعضاء المجلس لن يفرطوا في أي شبر من أرض الدولة ، ولن يتجاهل في الوقت ذاته حقوق الأخرين، مستطردًا :” ثقننا في القوات المسلحة تتعدى كل الحدود ، القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر ، دي قضية حياة”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتناول البرلمان قضية تيران وصنافير قبل شهر يونيو المقبل.