 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:02 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
بكري عن "تيران وصنافير": لن نفرط في أي شبر.. ونثق في السيسي
مصطفى بكري

بكري عن "تيران وصنافير": لن نفرط في أي شبر.. ونثق في السيسي

2017-05-22 23:43:09

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على اجتماع رئيس الحكومة اليوم المهندس شريف إسماعيل، مع بعض النواب ، موضحًا أن الاجتماع تطرق لتجاهل الحكومة لطلبات النواب، وهذا سيحرجهم أمام دوائرهم الذين انتخبوهم كأعضاء في المجلس.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن النواب طالبوا الحكومة بضرورة التواصل مع النواب والسعي لحل مشاكلهم وتنفيذ مطالبهم ، موضحًا أن اجتماع مجلس الوزراء مع البرلمان تناول أيضًا العلاقات المصرية السعودية واتفاقية “تيران وصنافير”.

وأشار عضو مجلس النواب، إن أعضاء المجلس لن يفرطوا في أي شبر من أرض الدولة ، ولن يتجاهل في الوقت ذاته حقوق الأخرين، مستطردًا :” ثقننا في القوات المسلحة تتعدى كل الحدود  ، القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر ، دي قضية حياة”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتناول البرلمان قضية تيران وصنافير قبل شهر يونيو المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3