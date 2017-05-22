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الحكومة تعد: "رمضان هيعدي على خير"
أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء‎

الحكومة تعد: "رمضان هيعدي على خير"

2017-05-22 23:53:54
كتب - متابعات

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، مع بعض أعضاء مجلس النواب، أثار فيه النواب أزمة ارتفاع الأسعار أمام الحكومة وخاصة ارتفاع سلع رمضان، موضحًا أن “إسماعيل” وعد بالسيطرة على الأسعار.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، على شاشة “العاصمة”، إنه تم إنشاء معارض “أهلا رمضان”، حيث قدمت 200 شركة منتجات مصرية في المعرض بأسعار مخفضة، وهذا يرجح إقبال كثيف على المعرض خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية خصوصا اللحوم في شهر رمضان، مضيفًا: “إن شاء الله رمضان ده هيعدي على خير”.

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