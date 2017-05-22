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أول نائبة مصرية في البرلمان الاسترالي تُشارك في مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

أول نائبة مصرية في البرلمان الاسترالي تُشارك في مؤتمر "مصر تستطيع" المقبل

2017-05-22 23:54:06
كتب - متابعات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن أن البرلمانية الاسترالية من أصل مصري آن علي، ستُشارك في مؤتمر “مصر تستطيع” القادم، بالإضافة إلى منى شندي قائد بسلاح البحرية الاسترالية.
وقالت مكرم خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، لذلك وزارة الهجرة تُسلط الضوء على النماذج الناجحة في الخارج.
وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج تُنسق مع المجلس القومي للمرأة في تسليط الضوء على كل الحاصلين على مراكز كبرى في الخارج، قائلة: “جميع التخصصات من طب واقتصاد وخدمات مجتمعية ستُشارك في هذا المؤتمر القادم”.

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