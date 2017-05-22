قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رجل الأعمال أحمد عز ، قال لهيئة المحكمة أثناء إعادة محاكمته في قضية “حديد الداخيلة”، أنه مريض ولا يستطيع حضور الجلسات ، ويستعد للتصالح بأي ثمن.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أن المحكمة وعدت بدراسة الموضوع وإبداء رأيها في تلك القضية ، معلقًا :” سبحان الله ، سبحان المعز المذل”.

وتابع :” إحنا كلنا نُخطئ ، ونوقع الواقعة ونقول وكذلك سولت لي نفسي”.