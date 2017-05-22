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معتز عبد الفتاح عن رغبة أحمد عز في التصالح :" سبحان المعز المذل"
معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح عن رغبة أحمد عز في التصالح :" سبحان المعز المذل"

2017-05-22 23:27:40
كتب - متابعات

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رجل الأعمال أحمد عز ، قال لهيئة المحكمة أثناء إعادة محاكمته في قضية “حديد الداخيلة”،  أنه مريض ولا يستطيع حضور الجلسات ، ويستعد للتصالح بأي ثمن.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أن المحكمة وعدت بدراسة الموضوع وإبداء رأيها في تلك القضية ، معلقًا :” سبحان الله ، سبحان المعز المذل”.

وتابع :” إحنا كلنا نُخطئ ، ونوقع الواقعة ونقول وكذلك سولت لي نفسي”.

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