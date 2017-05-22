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حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية "تيران وصنافير" يُعقد الأزمة
سعيد حساسين

حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية "تيران وصنافير" يُعقد الأزمة

2017-05-22 23:27:33

استنكر الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بأنه من حق البرلمان مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير”، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن لا يكون لها أي دور في تلك الاتفاقية ، سواء سيناقشها البرلمان من عدمه، حيث أن تدخل الحكومة في تلك الاتفاقية سيزيدها تعقيدًا.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن تدخل الحكومة في تلك الاتفاقية سيُشعل الأزمة، وتابع: “مش عاوزين الحكومة تتدخل، البرلمان من حقة مناقشة الاتفاقية أو عدم مناقشتها حيث أنه من حقة رفض مناقشتها”.

ووجه عضو مجلس النواب حديثة لمجلس الوزراء، قائلا: “اتركوا الحكومة وشأنها، زي ما بترفعوا الأسعار بدون الرجوع للشعب، أو البرلمان، متدخلوش في أزمة تيران وصنافير”.

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