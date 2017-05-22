قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الكتكوت سبب رئيسي لارتفاع سعر الدواجن.

وقال “السيد” في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “TeN”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار عالية، أدى لمشكلة في الإنتاج الحيواني والداجني.

وأصاف، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن، وصول سعر الكتكوت لـ 12.50، أدى في النهاية لوصول سعر الفرخة لـ 30 جنيها.