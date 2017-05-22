علّق رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور، جمال شيحة، على قرار وزير التربية والتعليم بالإعلان عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، قائلاً: “أي مدرسة تُخالف قرار الوزير، ستضع تحت الإشراف المالي والإداري للدولة”.

وأضاف شيحة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن من لديه شكوى من أولياء الأمور من إدارة المدارس الخاصة، يجب عليه إرسال الشكوى إلى الوزارة ومديرية التربية والتعليم.

وتابع شيحة أنه: “هناك توافق مع وزير التربية والتعليم، بأن يكون الرقم التي وضعته الوزارة شامل جميع الرسوم من امتحانات والزي المدرسي، وغيرها”.

في المقابل، قالت أدمن حملة نبني بلدنا بتعليم ولادنا، شيماء ماهر، إن جميع المدارس الخاصة والدولية لم تلتزم بقرار الزيادة التي حددتها الوزارة، مبررة المدارس ذلك: “بأن الكتب مستوردة، وهناك زيادة في مصاريف المرتبات”، قائلة: “أولياء الأمور اضطروا لدفع مصاريف السنة الدراسية”.

وتساءلت ماهر: “هل سيكون هناك طريقة من وزارة التربية والتعليم للضغط على المدارس الخاصة والدولية، وعدم استغلال أولياء الأمور”.