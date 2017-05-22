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سيميوني يبلغ توريس باستمراره في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل
فيرناندو توريس

سيميوني يبلغ توريس باستمراره في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

2017-05-22 23:27:56

أبلغ الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبه فرناندو توريس بأنه سيعتمد عليه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يجدد نادي أتلتيكو مدريد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي ، في انتظار تحديد توريس لموقفه النهائي في البقاء بالنادي من عدمه.

يُشار إلى أن اللاعب (33 عاما) كرر رغبته في الاستمرار بالنادي بعد الفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، حيث قال توريس ” رغبتي هي الاستمرار هنا ، لأن هذا هو ما سيجعلني سعيدا وفرحا”.

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