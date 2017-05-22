هاجم الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، دولة قطر، بسبب تعمدها في الإضرار بمصالح الدول العربية وتفتيت المنطقة، موضحًا أن عمر دولة قطر “قصير”، -على حد وصفه-.

وقال في برنامجه “انفراد”، عبر فضائية “العاصمة”، اليوم الإثنين، أن قمة الرياض أظهرت مدى إستياء كافة الدول العربية من قطر، حيث أن القيادات السياسية للدول العربية التي حضرت القمة نظرت إلى قطر بشكل مختلف تمامًا.

وأردف،: “قطر عاملة مشاكل مع اليمن، وعاملة مشاكل مع سوريا، وعاملة مشاكل مع مصر”.