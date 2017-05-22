تقرر أن يرتدي فريق الزمالك زيه التقليدي، خلال مباراته غدا الثلاثاء، أمام فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام في مدينة صفاقس التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة ، والذي أقيم اليوم الإثنين ، عن الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه التقليدي “قميص أبيض وشورت أبيض وجوارب بيضاء”، فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأسود ، بينما يرتدي فريق أهلي طرابلس الليبي الزي الأخضر الكامل ، على أن يرتدي حارسه اللون الأصفر.

حضر الاجتماع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تونس ، بالإضافة إلى حمادة أنور المدير الإداري للفريق.