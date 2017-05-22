ينظم البنك المركزى المصري غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في إطار أسبوع الشمول المالي العربي.

وقالت مصادر بالبنك المركزي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن المؤتمر سيعقد بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وعدد من قيادات البنك ، بالإضافة الى عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية.