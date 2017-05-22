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البنك المركزي المصري ينظم مؤتمرا صحفيا غدا
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

البنك المركزي المصري ينظم مؤتمرا صحفيا غدا

2017-05-22 22:56:27

ينظم البنك المركزى المصري غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في إطار أسبوع الشمول المالي العربي.

وقالت مصادر بالبنك المركزي ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن المؤتمر سيعقد بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وعدد من قيادات البنك ، بالإضافة الى عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية.

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