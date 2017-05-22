أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات تابعة لإسرائيل اخترقت، اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية.

وأوضح بيان للجيش اللبناني أنه عند الساعة 7,25 صباحا خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وأضاف البيان أنه عند الساعة 8,50 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.

وأوضح أنه عند الساعة 10,30 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة الناقورة