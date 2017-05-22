قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية أحد أسباب النزوح وإقدام المواطنين على الهجرة غير الشرعية ، في الفترة الاخيرة.

وأضافت “جبر”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TEN”، أنه يجب على المجتمع المدني التدخل لحل تلك المشكلات ، سواء حل المشكلات السياسية أو الطبيعية أو العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية.

وشددت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على أنه من الصعوبة حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بطريقة فردية من القيادة السياسية ويجب تدخل المجتمع المدني لحل المشكلة.